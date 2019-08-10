立委黃國昌爆料，前屏東縣議員王志豐胞弟王敬鎧因毒品案判刑確定，卻到處趴趴走沒有入監服刑，質疑屏東是法外之地；但屏東警方隨即回應指出，在檢察官發布通緝後，警方已組成專案小組，展開全面追緝中。

黃國昌指出，曾有恐嚇前科的王敬鎧，因共同運輸毒品遭法院判刑6年，並經最高法院駁回其上訴後，在2017年9月判刑確定，卻未入監服刑，依然在全國趴趴走；且2018年5月，法院以王敬鎧「迄今仍未到案執行、顯已逃匿」為理由，沒收當初提出的30萬交保金。

未料竟在同一時間（2018年5月至6月），王敬鎧竟以屏東潮州城隍廟主委身分，主持「潮州城隍觀光文化祭」，並由屏東警方協助指揮交管，6月10日祭典當天，屏東各大政要也紛紛到場祝賀。

黃表示，這是在搞笑嗎？檢方抓不到的逃犯，警方為他交管開道！我國刑事司法何時淪落至此荒唐的境地！他也質疑，王敬鎧可以這樣橫行，是由於哥哥王志豐在屏東勢力依然龐大？

轄區警方隨即回應指出，王敬鎧確時當時為廟方主委，經查該廟於2018年5月30日至6月2日舉行城隍遶境出巡、6月3日舉行全國城隍大會師，潮州警分局是為保障潮州地區與鎮民於活動期間治安、交通順遂，才協助交管。

另查王敬鎧分別於2018年6月5日遭新北市地檢署通緝、2018年12月20日遭屏東縣地檢署通緝，通緝發布時間皆在城隍觀光文化季活動過後。警方目前已全面追緝中。

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(中時 )