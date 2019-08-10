大政治大爆卦-無色覺醒》穿雲箭效應 洪流＋韓流合流震撼彈 勝柯P原子彈？ 14:072019/08/10 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》穿雲箭效應 洪流+韓流合流震撼彈 勝柯P原子彈? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨前主席洪秀柱4年前慘遭「換柱」，如今卻為幫黨內年輕人開疆闢土，震撼投入台南最艱困選區，挑戰民進黨立委王定宇。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #洪秀柱 #韓國瑜 #2020大選 #立委 #台南 也許您會感興趣 推薦閱讀 大政治大爆卦-無色覺醒》民眾原子彈 柯主席對民進黨開戰？ 14:122019/08/06 政治 柯文哲理念 印證旺中無色覺醒 04:092019/08/07 焦點新聞 高雄立委第三選區 中間選民是關鍵 09:162019/08/07 政治 明年書展颳韓流 金英夏、趙南柱來台會書迷 18:192019/08/08 生活 韓流不退燒！高雄上半年旅宿業績激增20％ 17:572019/08/09 生活 15檔三率三升 亂世穿雲箭 04:102019/08/10 財經要聞 洪流與韓流夾擊 蔡英文：尊重 13:232019/08/10 政治 政治熱門新聞 最新民調顯示 郭出馬必重創韓 - 政治 藍不分區第一名是他！陳揮文怒了 - 政治 韓國瑜南投行程曝光 她出現成亮點！ - 政治 復出政壇埋伏筆？他分析國民黨：一場硬戰！ - 政治 罹癌又受辱 黃暐瀚為柱柱姊哽咽了… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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