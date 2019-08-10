30歲紀姓男騎士與尤姓男騎士因交通糾紛發生口角，竟拿出扳手揮擊，還一路狂追，尤男騎進巷內停車也拿甩棒自我防衛，怒與紀男理論，所幸，路人勸阻才平息紛爭，尤男報警。台中地院依恐嚇危害安全罪，判紀男拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，全案仍可上訴。

判決書指出，紀男在2019年1月間騎機車與尤男發生行車糾紛，紀男騎機車在北屯區庄美街巷口攔下尤男，兩人發生爭執口角，紀男不滿南出扳手對尤男揮擊，尤騎機車離去，紀男則加速尾隨狂追。

尤男騎到后庄三街巷內停車，從機車車廂內拿出甩棒防身，與追趕而至的紀男理論，所幸，有路人介入勸導，尤男才脫身離去後報警。

台中地院法官認為，紀男僅因交通糾紛發生口角，就揮擊扳手及一路騎機車追趕，漠視法律秩序及交通安全，審酌他犯後態度有悔意，並與對方和解，依恐嚇危害安全罪，判處拘役30日，得易科罰金，緩刑2年，並接受法治教育。

(中時 )