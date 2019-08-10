陳伊認真訓練的模樣。(大漢行銷提供)

Seiko Super Runner城市路跑賽將於9月8日總統府前精準起跑，深受跑者期待的「SEIKO X ASICS精準訓練營」也跟著展開。與以往不同，以SEIKO旗下專業運動錶款系列Prospex運動精神#盡情探索為此屆概念，把10、17與24日訓練營，規劃於北市大直橋、貓空國手之道以及金山海灘上課，金山海灘更有淨灘活動，呼應跑者別忘了為地球盡一份心。

今年Seiko城市路跑賽精準訓練營一改先前在田徑場訓練，3站皆以移地訓練模式進行，讓100位名額瞬間秒殺！成功報名的跑者除了能參與由亞瑟士專屬教練團量身打造專業課程外，訓練營更找來18位過去曾參加過SEIKO城市路跑賽的配速員投入其中，為跑者們帶來如跑步幅度、姿勢修正、爆發力、彈跳力、體能、核心肌群等訓練。

10日在大直橋進行的訓練營，因現場風勢較大，配速員也貼心提醒跑者，在訓練之餘，要注意水份補充，同時傳授在逆風以及不同氣溫下調整的方式。為期3週的移地訓練，跑者在課程中除了挑戰對不同地形適應的穩定度之外，還能透過雙腳探索北市風光，不少跑者認為這是很難得的體驗，跑起步來會更有動力。

訓練營現場也有一大「嬌」點，女團「伊梓帆」之一的「虎牙甜心」陳伊現身參與。首次參加路跑訓練營的伊伊表示：「第一次早起跟SEIKO精準訓練營的跑者一起訓練，經過教練調整跑步姿勢之後，跑起來更加輕鬆穩定，還能與跑者邊享受河濱美景，經驗很難忘。」在課程結束後，伊伊更誓言，未來若有機會，目標成功征服12.5K！

(中時電子報)