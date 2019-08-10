病友前永豐金董事長何壽川（左起）、藝人石英和立委高金素梅一同推出蛋糕上台慶祝。（趙雙傑攝）

肝病防治學術基金會今年邁入25週年，今年起與台大醫學院建立合作關係，透過教學研究計劃，補助年輕教師做研究、醫學生出國研習等，盼促進醫療發展。前總統馬英九、衛福部部長陳時中今現身週年慶，共同喊出消滅肝病的目標。

台灣是肝病大國，每年約有1萬3000人死於慢性肝病、肝硬化及肝癌。肝基會25年來，走遍全台368個鄉鎮，近10多年亦透過「救救肝苦人」計畫，協助60萬人進行篩檢。去年在偏鄉發起的「類地毯式篩檢」更將C肝的治癒率提升至8成以上。

49年前罹患過肝炎的馬英九今受邀到場，他表示，自己在確診後，花了3、4個月的時間才康復。因經歷過肝病之苦，他對肝的問題特別關心，提醒民眾及早發現、及早治療。

目前B肝病毒的藥物已可緩解症狀、控制病情；C肝口服新藥的治癒率更逼近100％。病友若積極追蹤、治療，未來罹患肝硬化、肝癌的人數將大幅降低。衛福部提供的C肝口服新藥名額近期已用罄，醫界預估今年有望加碼3000多個名額，造福更多肝病病友。

肝基會總執行長楊培銘表示，肝基會與台大醫學院合作的教學研究計劃今年2月就開跑，藉由補助的方式協助專案教師的聘請，後來亦接續補助年輕教師做研究、博士班獎學金、醫學生國外研習等。除此之外，好心肝門診中心亦釋出名額，供醫學生前來擔任志工。

肝基會未來計劃創建肝病醫療中心，以肝病為出發點提供治療，盼將病人朋友化、朋友親人化，以達到視病猶親的核心價值，最快將在5年後籌建完畢。

肝病防治學術基金會今年邁入25週年。（林周義攝）

(中時 )