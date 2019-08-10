教育部課審會學生委員、靜宜大學學生林致宇寄道具血衣、冥紙及郵件給香港經濟貿易文化辦事處惹議，林致宇發文表示，這些東西僅是宣示性象徵物品，提醒文化辦事處可能會變成目標，並非恐嚇，他還說自己是「好心被狗咬」。警方也表示，今通知林到案說明，林一再強調非恐嚇。

林致宇為表達對香港反送中事件的不滿，日前寄道具血衣、冥紙及郵件給位於台北市信義區的香港經濟貿易文化辦事處後，香港經濟貿易文化辦事處認為有威嚇意味已報警處理。

林致宇今在臉書發文說，包裹內容物有道具血衣及冥紙，僅是作為宣示性象徵物品，沒有加害於任何人之生命、身體之恐嚇意圖及行為，並強調他並非駭客也無駭客技術，亦沒有取得任何職員個資，如果要說這是恐嚇，「我只能感嘆自己是好心被狗咬」。

警方表示，林致宇已今到案說明，聲稱是基於善意提醒香港經濟貿易文化辦事處應該正視其他社運人士對於反送中情緒升溫，該處可能會變成目標，並非恐嚇。

(旺報 )