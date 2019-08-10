資深藝人石英在2001年發現肝腫瘤，經手術切除後，家人為了讓他「顧肝」，特別準備保健品。服用2、3周後，石英卻患上猛爆性肝炎，甚至一度昏迷，兒子緊急捐肝才撿回一命。

早在1982年，石英就發現自己是B肝帶原者，正值40歲盛年的他，對肝病相當陌生，因而掉以輕心。他雖然不喝酒，卻常為了拍戲熬夜、哈菸。2000年發現肝臟下方出現陰影，他才有所警覺，開始了對抗肝病之路。

2001年，石英發現肝臟長出2公分大的腫瘤後，即透過手術切除。半年後，家人從友人得知保健品可「顧肝」，就買給他吃，一吃就是2、3周。後來的他覺得異常疲倦，且眼睛、皮膚都發黃，才得知自己得了猛爆性肝炎。住院3周後，他開始昏迷，經兒子捐肝、進行16小時的手術，才撿回一命。

石英在重獲新生後，長期擔任肝病防治學術基金會的義工，常逢人就問：「要不要來做肝臟檢查？」。他以自身經驗提醒肝病病友，千萬別想抄捷徑，任何藥品、食品進入人體，都需經過肝臟代謝，切勿隨意進補。

「有病治病，無病強身」是錯誤的進補觀念。肝基會董事長許金川提醒B肝帶原者，服用各種補品、藥品，尤其是號稱可增強免疫力的保健品、偏方、草藥，都有可能刺激免疫系統，改變病毒跟人體的平衡狀態，促使肝炎發作，甚至引發猛爆性肝炎。若需「顧肝」，應諮詢專家，尋求正規醫療管道。

(中時 )