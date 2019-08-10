黃姓女騎士備倒塌的鷹架絆倒摔車受傷，機車先放置路邊，搭救護車前往醫院救治無礙。（程炳璋翻攝）

颱風利奇馬掃過北台灣，台南市9日風速增強，直到10日凌晨1時許，安南區安明路與九份子大道口，路邊一座大型招牌鷹架被狂風吹落橫越馬路，黃姓女騎士正好經過，眼睜睜看著鷹架倒塌，急閃不及，機車擦撞架身竹竿倒地，送醫治療無礙，一小時後工務局才將障礙物搬離馬路。

颱風夜不平安，台南市9日一整天風勢增強，入夜後仍未歇，36歲在科工區從事科技業的黃姓女子10日凌晨1時許騎車沿安明路北向南行駛，行經九份子大道路口，看見路邊一座廣告招牌鷹架不堪狂風吹襲，應聲倒塌橫越馬路。

大型鷹架突然倒落，騎在機車道的黃女大驚，往內側車道急閃，但幅度不夠大，機車仍被招牌鷹架上的竹子卡中摔車，路人報案後警方到場，黃女手臂擦挫傷，送醫急救後無大礙。

倒落的鷹架躺在大馬路上變成一座路障，警方擔心又有駕駛人經過遭殃，只好一邊連絡工務局前來排除，一邊在路口站崗提醒駕駛人，直到凌晨2時許，工務局人員才將鷹架拖往路邊，恢復交通。

(中時 )