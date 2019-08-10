美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞7日走訪上周末2起槍擊案傷心地艾爾帕索（El Paso）及岱頓鎮（Dayton），遭居民怒轟滾回去，整起事件仍未平息，9日一張兩人與一名男嬰的合照更引發網友怒火，原來男嬰雙親為保護他，不幸遭槍手擊斃，川普卻在拍照時比讚，網友氣得大罵沒良心。

2個月男嬰父母為保護他不被槍手襲擊，雙雙在槍擊案中喪命。

綜合Yahoo新聞、英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅蘭妮亞9日在官方推特貼出4張她與川普赴艾爾帕索及岱頓鎮慰問傷者的照片，其中一張是他們與一名僅2個月大的倖存男嬰在醫院的合照，身旁還站了男嬰的叔叔，畫面中川普與梅蘭妮亞露出招牌燦笑，川普甚至比出「讚」的手勢。

川普的「讚」再度引發網友怒火，原來這名男嬰身份特殊，他的父母在艾爾帕索沃爾瑪超市槍擊中為了保護他不幸喪命。媒體報導，男嬰當時被母親安瓊鐸（Jordan Anchondo）抱在懷裡，當槍手開槍時，她急忙用身體護住男嬰，導致自己被打死，男嬰父親也在試圖保護妻子途中中槍身亡。男嬰後來獲救時，身上還沾有母親的鮮血，醫護人員檢查後發現他有骨折狀況，推測應是母親為保護他時跌落他身上所致。

梅蘭妮亞的貼文引來網友砲轟，網友大罵「噁心」，甚至譏諷川普夫婦為「沒良心夫婦」。

This truly macabre photo shows a grinning Donald Trump — with a smiling Melania at his side — giving a thumbs-up w/ a baby whose parents were shot dead in the El Paso white supremacist terror attack THAT TRUMP INSPIRED. Tells you all you need to know about this heartless couple. pic.twitter.com/kA4Fkws8Vs — Jon Cooper (@joncoopertweets) August 9, 2019

You’re telling me this is the baby whose mother and father were killed by a white supremacist triggered by Trump, who hunted them down for being Hispanic? And then, Dotard Trump sees it fit to pose doing a thumbs up. Imbecil. https://t.co/M5xf0XZDa9 — Ana Navarro-Cárdenas (@ananavarro) August 9, 2019

報導指出，男嬰7日稍早就已經獲准出院，不過為了川普到訪，男嬰家人後來又將他抱回來與川普見面。值得注意的是，警方已證實，造成艾爾帕索槍擊案22死慘劇的21歲槍手庫魯休斯（Patrick Crusius）已坦承是針對墨西哥人的蓄意屠殺，他犯案前曾在網路上公開長達4頁的犯案宣言，內容控訴德州已遭西班牙裔移民「入侵」，外界抨擊川普的反移民言論已經讓美國內部更加對立。

男嬰的叔叔Tito Anchondo卻澄清，「人們似乎誤解了川普，我和我哥哥都非常支持川普」，他說他會來與川普會面，是希望讓哥哥知道「一家人都非常支持川普」。

(中時電子報)