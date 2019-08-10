台中清水分局51歲已婚副所長疑與23歲女警有曖昧關係，所內寢室走廊遭人放置無線網路監視器，錄下副所長移動牆面鏡頭，以及女警進入副所長寢室影像，孤男寡女共處一室長達42分鐘，引發外界聯想。清水分局已著手調查是否涉及不正常感情交往，並將副所長調整為非主管職務，女警亦加強關懷及心理建設。

安寧派出所寢室走廊遭人放置無線網路監視器，某日深夜錄下副所長不尋常舉動，影片顯示副所長步出寢室，先在走廊假裝運動，打探有沒有人，接著到交誼廳拿梯子，移動走廊牆面上的監視鏡頭；隨後敲女警房門暗示，女警走出寢室，進入斜對面的副所長寢室。

副所長跟在後頭進入，房門關上後，兩人共處一室，從晚間10時20分到11時2分，女警才開門離開副所長寢室，最後副所長火速走道交誼廳，再度搬梯子，將牆面監視器鏡頭移回正常位置。

51歲已婚副所長與23歲女警搞曖昧，共處一室42分鐘。

據了解，51歲已婚林姓副所長從警資歷逾30年，去年5月才從梧棲所巡佐調安寧所副所長，外型斯文的他，熱愛旅行， 大女兒剛從大學畢業。同事原以為副所長是人生勝利組，不料與女下屬傳出曖昧關係，另所內其他員警訝異。

51歲已婚副所長與23歲女警搞曖昧 共處一室42分鐘

清水分局局長張啟祥表示，女警進入副所長寢室有無涉及不正常感情交往，已著手調查中，嚴禁警察人員與人發生不正常感情交往等違紀行為，如有違反本分局決不寬待。為端正警察風紀，副所長已先行調整為非主管職務，另外女警亦加強關懷及心理建設。

(中時 )