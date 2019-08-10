新竹縣政府10日舉辦「薪想事成─2019年身心障礙者暨一般就業博覽會」，計有57家企業廠商，釋出2000個工作機會，其中170個為身障職缺，一早即吸引大批民眾前來覓新職。（陳育賢攝）

新竹縣政府10日在新竹縣體育館舉辦「薪想事成─2019年身心障礙者暨一般就業博覽會」，此次計有力成科技、矽格科技、昇陽國際、三商巧福、萊爾富等57家企業廠商，釋出2000個工作機會，其中170個為身障職缺，一早即吸引大批民眾前來覓新職。

縣府勞工處指出，此次就業博覽會中，竹科參加廠商高達19家，創歷年新高，總計2000個職缺中有45％以上月薪起薪超過30K，廠商企業有來自科技業、傳統產業和服務業，提供主管、工程師、助理工程師、品管員、倉管、技術員、客服人員等各類職缺，現場並安排手語翻譯，讓身障朋友求職無礙。

勞動力發展署桃竹苗分署長賴家仁指出，對初次尋職青年，勞動部提供跨域（30公里以上）就業補助，項目包括搬遷、租屋、交通補助等，詳情可上官網查詢。另外，為鼓勵企業晉用身心障礙的朋友，也訂有相關獎助和補助，歡迎廠商多多利用。

另，此次就博會現場設置E化專區以及QR cord掃描職缺，讓求職者走到哪都能看職缺，竹北就業中心也在現場設站協助並教導求職者撰寫履歷，希望讓有意求職者，能夠順利找到好工作。

(中時 )