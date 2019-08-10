鴻海前董事長郭台銘在國民黨初選落敗後，動向成謎。是否會與台北市長柯文哲聯手，遭外界關注。對此，國民黨中央委員連勝文表示，的確有很多經濟藍、知識藍選民，也真的有些人，至今仍不願意挺韓市長！對此，資深媒體人陳揮文怒轟連勝文「別在那邊五四三，沒差你那幾票！」

連勝文日前在臉書指出，他認識的人當中，不管是多年的老朋友，或是過去選市長時結識的許多工商及民間社團領袖，的確很多人是支持郭董，而這些所謂的經濟藍、知識藍選民，也真的有些人，至今仍不願意挺韓市長！而他也尚未看到韓市長或是黨中央針對這些選民，有任何積極的動作，這或許就是老柯想要幫助蔡英文裂解泛藍的一個缺口！

但這些經濟藍及知識藍，據連勝文觀察，在國民黨初選最後一周電話民調時，出國談生意或度假的，照舊出國；而待在台灣的，晚上應酬、周末打球的行程也沒變，遠遠比不上許多鋼鐵韓粉，在家裡老老實實等好幾天電話！所以這些支持者，到了真正大選時的動員力有多大，實在難以預測！

對於連勝文的言論，陳揮文在8日的廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》直接開轟，「別在那邊五四三，沒差你那幾票！什麼叫經濟藍、知識藍？我們這一整排誰沒經濟誰沒知識，我去投也1票，你去投也1票，你是怎樣，你的票比較大張嗎」？陳揮文更要連勝文不要這樣糟蹋人，講那些五四三，聽不下去！

(中時電子報)