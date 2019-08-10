歷經去年地方選舉慘敗，面對明年總統立委選舉，民進黨立委大多認為「不好打」，早已動起來勤跑基層，蔡英文總統今南下高雄拜廟、參加活動，民眾熱情歡迎，支持度有「回溫」趨勢，綠委普遍認為，總統公務之餘多下鄉傾聽民意，並為政策辯護是好事，鼓勵蔡總統多走訪基層，有助於總統與立委選情加溫，一兼二顧。

綠委許智傑指出，總統公事之餘可以多下鄉，近距離與民眾接觸，傾聽民意，作為市政調整的參考，讓人民有感是好事，同時也可以為政策辯護，有助於對總統及立委選舉加溫。

綠委李昆澤表示，總統平時以國政為重，但公務之餘多下鄉說明政績跟政府努力方向，了解地方需求，是有必要的，尤其是去年選舉後，民進黨全面檢討缺失跟表達方式，力求改善更展現未來施政方針的重要，施政有成績自然讓人民有感，對明年大選有加分效果。

綠委蔡適應說，總統過去尊重行政權較少下鄉，去年選舉過後改變風格，有空檔就會下鄉拜會各行各業，站在第一線傾聽地勢聲音是好的事情，尤其是蘇院長行動內閣上任後處理政務工作，總統下鄉得到民意回饋，可以做為行政團隊修正依據，相信總統在國政努力跟地方關心可以兼顧並繼續下去。

(中時 )