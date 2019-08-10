日本共同社10日獨家披露安倍政府2019年版《防衛白皮書》原案的內容，而其中記錄與各國（同盟國美國除外）合作和交流成果的「安全保障合作」一章中，變更了意味著重要程度的國家排序。南韓在2018年版白皮書中排於澳大利亞之後，原本位列第2，但今年被放在第4位。日本防衛省消息人士直言「這意味著實際上的降級」。

報導稱，在安保領域，日本展現了與南韓鮮明的對立立場。《防衛白皮書》安保合作一章裡，日本將南韓放在被定位為「準同盟國」的澳大利亞、印度、東協（ASEAN）之後，才進行說明。內容提及去年（2018年）12月南韓向日本自衛隊飛機照射火控雷達、要求日本海上自衛隊不懸掛艦旗「旭日旗」等事件，並明確寫道「將繼續要求南韓妥善應對處理」。在應對北韓等課題上則強調「將切實合作」。

相較之下，2018年版《防衛白皮書》中，關於南韓的表述是「日韓之間存在一些困難問題，但重要的是面向未來，向前推進相關事宜」。

共同社指出，2019年版《防衛白皮書》預計最快9月中旬在日本政府內閣會議上報告。日韓兩國將於24日迎來《軍事情報保護協定》（GSOMIA）是否「續約」問題，也浮上了檯面。日方希望繼續該協定，但南韓暗示可能終止協定，今後雙方在安保方面的關係有可能繼續惡化。

日韓兩國於2016年11月23日簽署《軍事情報保護協定》，為期1年，屆滿自動延長。若有一方不願續約，需提前90天，即在8月24日前通報終止協定。此前日本將南韓排除出可享受貿易便利的「白名單」，韓方2日則表示，南韓將採取廣泛的應對措施，包括重新審視《軍事情報保護協定》。由於這一協定事關美日韓軍事合作，如果協定終止，必將對美日韓同盟產生影響。

共同社還報導，有關北韓情勢，新版《防衛白皮書》維持了2018年版中「重大且緊迫的威脅」措辭，指出北韓「可能已實現目的是搭載在彈道飛彈上的核武器的小型化和彈頭化」，沿襲了去年12月制定的防衛大綱的表述。

而關於大陸，分析稱在日本海（東海）的活動大幅增加，對公務船在宗谷、津輕、對馬等海峽周邊的頻繁活動表示關切。對俄羅斯，鑑於其開發據稱可突破飛彈防禦網的高超音速飛彈等，表示將關注動向。

原案中還提及圍繞在秋田、山口兩縣引進陸上部署型飛彈攔截系統「陸基神盾系統」計劃的防衛省調查出錯問題，表示「對極其不當的應對進行真誠反省」。

(中時 )