在台北市某同鄉會任職的許姓男子，因同鄉會公文的問題與女同事發生口角，氣憤之下挺胸頂撞了女同事胸部2下被控性騷擾，台北地檢方將許某起訴，但是台北地方法院認為許某的行為沒有性騷擾的犯意，判許無罪，檢方提起上訴，台灣高等法院認同北院判決理由駁回上訴，許某無罪確定。

許某是2017年9月，在任職的同鄉會內，發現公文被調包，認為可能損害同鄉會名譽，於是詢問女同事公文被調包的事，不料，兩人因此發生激烈爭吵，過程中，許某靠近女同事表示要「以胸部打她」，接著雙手背在後面，挺胸頂撞女同事胸部2次，女生憤而提告性擾騷。

檢方起訴後，台北地院勘驗事證，確認有頂撞胸部的事，不過，北院認為性騷擾的構成要件是指對被害人身體用偷襲式、短暫性、有性暗示的不當觸摸，含有調戲意味，使人有不舒服的感覺。許男的行為沒有主觀上性騷擾的意圖，因此判決許男無罪。

檢方則上訴指稱，一般社會經驗，碰觸女性胸部就足以引起女性不舒、不悅的情緒，而且足以引起女性受歧視的感受，許某所為確有輕蔑、輕浮、調戲的意思，不該因雙方爭吵及許某的母親也在場，就推論許某沒有性擾騷的意圖。

高院的判決理由認為，不能因許某碰觸女性胸部，就以一般社會生活經驗來認定有性暗示而為性騷擾，雙方當時發生爭執，許某又揚言要動手毆打，頂胸之舉是在宣洩對女同事的不滿情緒，而且提告女同事也一再提到被攻擊傷害，沒有提到感覺遭到調戲而不舒服。所以支持北院無罪判決，駁回檢方上訴，全案無罪確定。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時 )