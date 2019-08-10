柳岩被爆料買十間房。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

柳岩回應澄清。（圖／翻攝自柳岩微博）

大陸女主播柳岩有著E罩杯好身材，因外貌出眾近年轉型為藝人，今(10日)熱傳昨她和助理現身湖南衡陽市政務中心，傳聞她一口氣購入了十間房，才到行政機關辦理相關業務，消息傳開後網友對柳岩突然致富舉動展開熱烈討論，今柳岩澄清過去她接受被誤解或被消費，但今天不想沉默，「辦理稅務類業務為真，買房為假」。

外型亮麗的柳岩過去曾自曝追求黃立行被拒，她曾演出《擺渡人》、《捉妖記2》，近日網上傳出她和助理到市政務中心辦事情，並親切和工作人員和民眾合影，爆料人則指，柳岩此次是為家里辦理稅務類的業務，一口氣登記了十套房。

對於買十間房傳聞，柳岩稍早動怒表示，自己是為家人辦理稅類業務，並非買房，「『房子是用來住的，不是用來炒的』，還請某幾位藉著合影在朋友圈現編營銷爽文的房產銷售朋友學習領會，造勢也要懂基本的限購政策」，暗指自己被部分網友看圖說故事消費，而今天她不願再沉默。

網友也力挺她說：「人家明星跟你拍照你去做營銷，不跟你拍照你說耍大牌，明星演員們的善意和耐心就是被這些滿眼金錢的人給耗盡的」、「姐姐做得對，但是營銷號不值得姐姐生氣噢」、「好的，支持你」。

(中時電子報)