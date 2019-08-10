台中國家歌劇院推出阮劇團的《嫁妝一牛車》。（台中國家歌劇院提供）

台中國家歌劇院在10、11日推出台語強檔歌舞劇《嫁妝一牛車》，重新改編作家王禎和的同名小說，以喜劇重新詮釋原著中市井小人物的辛酸荒誕與人性衝突，由嘉義阮劇團搬上舞台。阮劇團團長汪兆謙表示，希望帶領觀眾回頭看自己的土地，還有著很多精彩的故事及作品。

阮劇團團長汪兆謙表示，王禎和老師創作的《嫁妝一牛車》小說，敘述當年台灣貧苦的生活，為了生存不得不出賣尊嚴的心路歷程；其實，經過再多的時代流轉，生活在現代科技社會的我們，對生存的想望以及來自底層人民的吶喊，仍然一直存在。

《嫁妝一牛車》小說發表於1967年，描寫人物深刻又不失溫厚，當時甚受文壇矚目。1985年，由張美君執導成電影，劇本由王禎和親自改寫；2001年，電視台曾《嫁妝一牛車》改編為迷你影集。2018年，阮劇團搬上舞台，於嘉義首演，入圍第十七屆台新藝術獎表演藝術類最終決選。

台中國家歌劇院指出，2019年於歌劇院演出的版本，將添加更多的歌舞元素，重新編排舞蹈、調整舞台及服裝，並深入展現50年代氛圍；邀請前雲門資深舞者王維銘加入，飾演劇中的「牛」；金曲獎最佳台語專輯獎得主廖士賢，並將德國民謠《野玫瑰》重新編曲，以低沉瀟灑嗓音唱出生活的無奈與辛酸。

(中時 )