大陸對台自由行喊卡後，大陸海協會長張志軍出席活動再次批判民進黨政府，他指出當前台海形勢更加嚴峻複雜，民進黨為一黨一己之私，不斷煽動對大陸敵意，變本加厲阻撓兩岸交流，勾連外部勢力破壞兩岸關係，他還希望廣大台商和台胞，能與一切台獨分裂行徑做「堅決鬥爭」。

大陸河北省8、9日舉行「第十七屆冀台經濟合作洽談會」，大陸海協會長張志軍出席，這是自由行暫停後，大陸涉台代表性官員的首次公開活動。

根據海協會官網公布的講話全文，張志軍在致詞時表示，兩岸同胞是血濃於水的一家人，是命運與共的共同體，應攜手合作，共同分享發展機遇，共同壯大民族經濟，共同締造美好生活。近年來，大陸認真貫徹落實中共總書記習近平的對台工作重要論述，秉持「兩岸一家親」理念，踐行以人民為中心的發展思想，全心全意為台灣同胞做好事，謀福祉，推出了系列惠台利民措施，惠台31條措施的政策效應正在顯現，台商台企在融資貸款、減稅降費等方面已經享受到了實實在在的優惠。

在細數完惠台政績後，張志軍話鋒一轉表示，兩岸關係好，台灣才會好。堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益。

他說，當前台海形勢更加複雜嚴峻。民進黨當局為了一黨一己之私，不斷推進台獨活動，不斷煽動對大陸的敵意，變本加厲阻撓兩岸交流，勾連外部勢力破壞兩岸關係，這種倒行逆施嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害台灣同胞根本利益，必然遭到兩岸同胞的同聲譴責和堅決反對。希望廣大台商台企台胞在紮根大陸發展的同時，登高望遠，勇擔大義，堅持九二共識，與一切台獨分裂行徑作堅決鬥爭，繼續維護兩岸關係和平發展，為推進和平統一做出努力。

張志軍還指出，儘管當前全球經濟不確定因素增多，但正如習近平所說「中國經濟是一片海，而不是一個小池塘」，「經歷了無數次狂風暴雨，大海依舊在那」，他強調大陸基礎設施完善，人力資源豐富，產業鏈配套能力強，營商環境持續優化，市場規模巨大，大陸經濟長期向好的趨勢不會改變，保持穩中向好的態勢不會改變。不僅有信心實現自身經濟的高質量發展，而且也將努力營造更好的營商環境，促進更高水平的對外開放。

(旺報 )