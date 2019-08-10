國安會前秘書長金溥聰自卸任秘書長職務後，隱退政壇將近4年，近日和夫人周慧婷接受談話節目專訪，談到「是否有機會重返政壇」時，金溥聰語帶保留；而針對「如何看待目前國民黨的局勢？」他說：「會是一場硬仗」。

金溥聰自2015年因健康因素隱退政壇，近年鮮少出現媒體版面上。近日他上談話節目《大雲時堂》接受主持人李四端專訪，談及「是否有機會重返政壇？」時，金溥聰語帶玄機：「如果要進入，一定要有認為值得幫助的人。」

主持人再問，金溥聰「如何看待目前國民黨的局勢？」他只保守表示：「會是一場硬仗」。有別以往在政壇上言詞的直接與犀利，主持人詢問金，外界俗稱「金小刀」的他是否將刀收起來了呢？金溥聰回應：「早已入鞘。」

金溥聰，滿族人。為前總統馬英九執政時期的重要幕僚。曾任國民黨秘書長、中華民國駐美國代表，國家安全會議秘書長，2015年2月因健康因素辭職。

(中時電子報)