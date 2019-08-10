颱風剛走，血庫又告急！根據血液基金會統計，全台血液庫存量都偏低，所有血型都撐不過7天。受颱風影響最嚴重的北部，A型血更是急缺，只能再撐3.8天。血液基金會呼籲民眾挽袖，當「熱血人」，把握時機響應捐血活動。

血液安全庫存量應為7日以上，若僅能供應4到7天，算偏低；低於或等於4天，則表示急缺。根據血液基金會統計，截至今日上午，全台所有血型都未超過7天，其中A型血5天、B型血6.4天、O型血5.8天、AB型血7天，整體平均5.8天。

缺血最嚴重的台北，A型血只能再撐3.8天、B型血5.3天、O型血4.7天、AB型血6.4天，全台北的血液平均只能再供應4.7天；其他地區方面，台南、高雄，所有血型庫存量都偏低；台中僅A型、O型庫存偏低；新竹則是A型血偏低。

血液基金會公關處專員杜文靖表示，近日各地下大雨，加上北部昨日受颱風影響最嚴重，影響民眾外出機率，入血量差強人意。近期仍有降雨情形，血液基金會擔憂缺血情況惡化，呼籲民眾響應捐血活動。

血液基金會提醒民眾，捐血前，需出示身分證、填寫捐血登記表、進行面談及體檢。捐血後，需休息5至10分鐘，補充500毫升的水及小餅乾，確認沒有不舒服，才能離開現場。

(中時 )