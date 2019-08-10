一芳水果茶捲入「一國兩制」風暴，許多台港民眾發起拒喝。（王文吉攝）

一芳水果茶捲入「一國兩制」風暴，許多台港民眾發起拒喝，電競團體臉書粉絲頁「台北惡棍」甚至爆料一芳所屬的墨力國際集團有陸資介入，並質疑逃漏稅。風波延燒多日後，創辦人創辦人柯梓凱10日打破沉默，首度在臉書發文反擊，近日網路有關於本公司及個人之不實及惡意攻擊論述，已在昨日提告以正視聽。

柯梓凱表示，近日網路上有關於本公司及個人之不實及惡意攻擊論述，已在昨日提出法律程序以正視聽，不希望造成本公司與加盟商以及供應商的二次傷害。

柯梓凱強調，墨力國際是一家註冊合法合規經營的公司，一切經營及治理皆符合行業法規、依法繳納稅捐、誠實採購原物料及符合公司法令相關規定等，所有經營活動以及增資擴股都經過相關部門批准。

柯梓凱指出，一芳每年在台採購相關原物料超過數億台幣，到世界各地都是使用台灣茶葉，我們將台灣農產品行銷到世界各地，也是他個人及公司一直以來的堅持。

柯梓凱說，這次的惡意中傷，傷的不只是他個人及公司品牌，更是嚴重傷害眾多的供應商和加盟主。所以他選擇要求公權力介入，對於一向無法可管的網路謠言予以嚴正反擊，希望能扼止亂象叢生。

柯梓凱表示，對於近來紛擾造成社會大眾的困擾，在此獻上萬分的歉意，同時也對所有無辜受牽連的朋友、商家以及所有同仁感到非常的抱歉！也再次感謝支持者的相挺與體諒，我們會以更努力的態度，把農民辛苦耕耘的農產品推廣到全世界，以更優越的品質回報大家。

(中時 )