汪建民先前被爆財務危機，透過蔡姓女粉絲向劉姓老婦人借貸629萬，還了1年多仍有500多萬沒還，老婦人認為汪建民欺騙她，沒有還錢意願，因此提出詐欺告訴。因汪建民答應儘快還錢，3人在庭外達成和解，台北地檢署將全案不起訴。今（10日）傳出劉婦收到不起訴處分書後，認為汪建民根本無法短期內清償所有借款，又向高檢署提起再議。

汪建民先前表示不是因為投資失利，而是不懂得理財加上高利貸，才讓自己陷入困境。對於傳出劉婦反悔一事，他今稍早回應，知道劉婦向高檢署提起再議，雙方律師協調中，他有跟律師碰面，預計8月底或9月會到法院再公證一次；之前他每個月平均償還6、7萬，調解後會提高每月償還金額？他說無法透露太多，「我們沒到交惡，我也一直都有面對」。

近年演藝圈景氣不佳，汪建民的戲約和通告都不穩定，目前僅偶爾拍攝TVBS《女力報到》，戲份不多，酬勞不是以「集數」而是以「天」計算；他高齡82歲、中風又失智的母親則在安養院，為了增加收入，他在自己的臉書社群網站直播賣鍋具、醬料和食材等，有業績才有抽成，這段時間有感受人情冷暖？他今表示：「這也沒辦法，自己要好好面對。」對舊愛寶媽日前垮臉拒談汪欠債消息，汪建民說：「我沒特別注意這個新聞，每天要想的事情已經很多。」

汪建民（左）偶爾拍攝《女力報導》。資料照

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