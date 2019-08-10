2019.08.09新聞深喉嚨 柱柱姊VS.王定宇 逆襲台南鐵綠區拚綠地翻轉？

國民黨前主席洪秀柱震撼參選立委，被形容為藍營在台南投下超級「原子彈」。洪雖形象直爽霸氣，有「小辣椒」、「柱柱姊」之稱，曾為政治記者的王又正卻披露，當年洪因身體狀況面臨難關，每餐甚至只能以「蔬菜汁」果腹，對比黨內欺侮，令人心疼。

《新聞深喉嚨》主持人王又正在節目中表示，自己當年到立法院辦公室專訪洪秀柱，正值午餐時間，洪說他要「吃飯」了，他心想反正吃便當邊吃邊訪也沒什麼，不料洪竟拿出一罐看似天然蔬菜汁的飲料，原來那就是洪口中所謂的「飯」。

王又正感嘆，洪秀柱透露因為身體狀況實在太不好，她只能喝這個，她不能吃太油膩，甚至一般大家所吃的東西。那個時候，洪每天、每一餐都只能喝那種東西果腹，但面臨各項繁重政務，以及黨內外重重難關，她也這樣撐過來。

王又正直言，洪秀柱在那種身體狀況之下，她還被國民黨那樣「欺負」；她雖曾表達傷痛、無奈，卻也沒將砲口對內，結合外人來對付自己人。王強調：「我不知道，柱柱姊這樣子到了台南，會不會贏？但是贏不贏已經不重要了！不重要！因為她現在做的，叫作『示範』！她的決心、她的作為、她的想法，很明顯跟某些人成了非常明確的，叫作『對比』！她都可以放下了，還有誰不能放下？」

(中時電子報)