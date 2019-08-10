▲南投縣府印製的印尼文長照宣導單。（楊樹煌翻攝）

南投縣政府為因應社會種族多元化，讓長照服務可以在地化及普遍化，首創推出印尼文及越南文長照服務宣導單，讓越南籍及印尼籍的新住民或外籍移工均可透過熟悉的文字宣導，一目瞭然。

縣府首創印尼文及越南文的傳單，內容包括長照17項服務、服務對象、申請方式、流程、補助原則及電話1966專線，全都翻譯成越南文及印尼文，讓越籍、印籍新住民及外籍移工，可以透過熟悉的文字宣導，更加瞭解長照服務的項目、內容，也能幫助居家照顧失能長者、失能身心障礙者獲得良好長照服務，減輕照顧者的負擔。

衛生局表示，南投縣新住民以大陸籍佔全縣最高比例，其次越南籍佔全縣31.67％、印尼籍佔8.65％。新住民在面對不同的語言、文化、生活習慣，難免會有些緊張及焦慮，如能提供長照相關資訊加以協助，將可減輕外籍人士在家庭的照顧壓力。

印尼文、越南文長照服務宣導單及申請單，民眾可在上班時間至當地衛生所及鄉鎮公所索取，如有長照服務相關需求，亦可撥打1966專線電話諮詢，將有專人服務。

(中時 )