颱風太大？桃園市八德區重慶街9日凌晨，潘姓駕駛路邊停車時，誤踩油門，導致車輛倒退，撞擊路邊車輛，整台車幾乎騎上後方車輛，有民眾見狀拍照上傳臉書社團「爆料公社」，並詢問「出門看到這幅景象，颱風有這麼大嗎？」

誤踩油門倒退「騎上」後車。

警方表示，全案依交通事故程序處理，呼籲駕駛人於天候不佳時，駕駛車輛應更小心謹慎，以免發生意外。

(中時 )