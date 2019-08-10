誤踩油門倒退「騎上」後車 網：颱風有這麼大嗎？ 15:522019/08/10 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 誤踩油門倒退「騎上」後車。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 颱風太大？桃園市八德區重慶街9日凌晨，潘姓駕駛路邊停車時，誤踩油門，導致車輛倒退，撞擊路邊車輛，整台車幾乎騎上後方車輛，有民眾見狀拍照上傳臉書社團「爆料公社」，並詢問「出門看到這幅景象，颱風有這麼大嗎？」 誤踩油門倒退「騎上」後車。 警方表示，全案依交通事故程序處理，呼籲駕駛人於天候不佳時，駕駛車輛應更小心謹慎，以免發生意外。 (中時 ) #車輛 #颱風 #駕駛 #油門 #事故 也許您會感興趣 推薦閱讀 利奇馬颱風來襲 如何透過LINE掌握第一手颱風動態 13:352019/08/08 科技 風雨減弱 柯文哲直言：颱風假多放了 10:272019/08/09 政治 颱風假遭質疑誤判 柯P：颱風北偏不能怪我 11:312019/08/09 政治 颱風假多放？網秒解柯P心聲笑噴 11:312019/08/09 生活 台中為何沒放假？盧秀燕臉書開噴 13:182019/08/09 生活 一句話惹怒氣象專家！吳德榮槓柯P 賴神衰躺槍 21:252019/08/09 生活 颱風假何時宣布 民眾有異見！氣象專家籲清晨決定 偏鄉家長批天龍國思維 04:102019/08/10 生活新聞 賺到假 基隆影城現人潮 04:102019/08/10 地方新聞 盧秀燕不放颱風假 網友服氣 04:102019/08/10 地方新聞 颱風假標準 侯友宜：料敵從寬、禦敵從嚴 12:592019/08/10 政治 社會熱門新聞 影》共處一室42分鐘 ５１歲副所長曖昧23歲女警 - 社會 開車門不慎釀禍 台中女騎士連3撞慘死輪下 - 社會 太陽公主號郵輪 女台客沖繩墜海亡 - 社會 同事口角告性騒 男「胸撞胸」判無罪 - 社會 正妹誘騙投資虛擬貨幣 竹科工程師痛失45萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。