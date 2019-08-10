新北市長侯友宜今（10）日上午至板橋區華東里，率相關局處首長與社區志工及里民一同在巷弄清除孳生源，除了頒發里長王典芳等「社區防蚊師」證書，並宣布周六為新北市民清潔日，希望全新北市民每周六落實居家環境巡查，並掌握「巡、倒、清、刷」四大要領清除積水容器與容器減量，徹底杜絕登革熱。

侯友宜表示，清潔看似小事，但卻是最重要的大事，影響到民眾健康與環境衛生，是防止蚊蟲孳生的第一線工作。他提到，新北市沒有登革熱本土案例，都是境外移入的個案，在此要特別感謝所有第一線的區公所、里長以及清潔隊員與環保志工的辛苦，將整個防疫工作做得很好。

侯友宜強調，夏天是登革熱易流行傳播的季節，特別是大雨或颱風過後常有積水處，所以今天趁著利奇馬颱風剛走，與大家一起進行「巡、倒、清、刷」，並呼籲民眾應時常巡視戶內外，留意並隨時清除積水容器，以避免蚊蟲孳生，一起為社區健康把關。

衛生局表示，夏天是登革熱流行期，又適逢國人出國旅遊的暑假旺季，國人自境外感染移入的風險漸增，截至8月9日，新北市共有44名境外移入登革熱病例，無本土性病例。提醒民眾如有發燒、頭痛、肌肉酸痛、後眼窩痛、皮膚紅疹、結膜炎等疑似症狀，應盡速就醫以避免病毒散播，相關資訊可上新北市政府衛生局網站或撥打傳染病防治專線02-22586923洽詢。

(中時 )