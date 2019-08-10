台中市政府法制局推出台中購物節一日小小糕餅師活動，邀請親子親手做糕餅，獲得熱烈迴響，延續第一場次好口碑；法制局10日再邀請知名店家小林煎餅舉辦第二場次活動，讓小朋友穿上烘焙圍裙，戴上廚師帽，變身糕點師傅，並建立正確的食安觀念，響應購物節精彩活動。

法制局長李善植說，小林煎餅在台中已走過一甲子歷史，此次舉辦「小小糕餅師」活動，除介紹博大淵深的台中糕餅文化，更邀請「新營養食代與食安青年軍」營養師團隊，向親子宣導重要的食安知識；讓小朋友認識食品標示、食材保存期限、購物小常識等，全民建立正確的食品安全觀念。

李善植表示，第一場次的小小糕餅師活動，讓小朋友有機會接觸在地糕餅文化，並結合重要的食安知識，獲得民眾好評。第二場次活動同樣邀請6至12歲小朋友，採預先報名制，共有20組親子參加，盼讓糕餅文化向下扎根，營造友善的消費環境。

(中時 )