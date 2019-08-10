鴻海前董事長郭台銘動向未定受關注，傳出郭將和組黨的台北市長柯文哲、前立法院長王金平組「黃金鐵三角」進攻2020。進日更有媒體傳出郭和王將在近期再度會面，談正副手問題。對此，郭陣營否認，表示兩人是多年的好友見面非常平常，外界若一直只聚焦正副搭檔參選的問題有點太過跳躍思考了，更何況迄今郭也還沒有任何跟大選有關的計劃。

傳柯文哲組黨意在進軍國會，當King Maker推「郭王配」，吸收經驗朝2024大選準備，另外據郭、王共同友人指出，兩人近期將談「正副手」搭檔。郭台銘出國散心回國後從未露面，一切交由核心幕僚劉宥彤上陣面對媒體、政論節目，近期又有新成員、前主播蔡沁瑜加入團隊，動作頻頻引關注。傳出與郭、王交好的政界人士說，郭王合作是大聯盟概念，兩人將見面談誰正誰副進攻2020。

對此，郭台銘辦公室表示，郭王是多年的好友見面非常平常，現階段就算見面應該也還是聚焦談中美貿易戰台灣處境如何因應，甚或香港狀態乃至民進黨執政不力等議題。

郭辦重申，外界若一直只聚焦正副搭檔參選的問題有點太過跳躍思考了，更何況迄今郭也還沒有任何跟大選有關的計劃。

(中時電子報)