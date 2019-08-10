台灣剛歷經強颱利奇馬的侵襲，其強勁風雨在離開台灣後，直撲大陸沿海省市，浙江遭受重創，已至少造成超過300萬人受災，13人死亡、16人失聯、200多間房屋倒塌，上海也於10日下午發布報與預警，上海兩大機場10日已取消將近2000個航班。

大陸國家防總、應急管理部持續調度部署颱風利奇馬防範應對工作，10日上午召開視頻調度會，分析颱風登陸情況和發展趨勢，對防汛搶險救災工作進行再部署。要求各級防指、應急管理部門把確保人民群眾生命安全放在第一位，全力做好颱風防禦應對和搶險救援各項工作。

截至10日10時，颱風利奇馬重創浙江，台州、溫州、寧波等6市42縣（市、區）303.6萬人受災，75.2萬人緊急轉移安置，死亡13人，另有16人失聯，200餘間房屋倒塌，3200餘間房屋不同程度損壞，農作物受災66.3千公頃。上海市25.3萬人緊急轉移安置。浙江、上海、江蘇等地消防救援隊伍共參加搶險救援1153起（浙江816起），營救遇險被困群眾494人（浙江），出動指戰員7600人次。

上海中心氣象台10日14時20分，更新暴雨黃色預警信號，升級為暴雨橙色預警信號：受颱風“利奇馬”影響，預計未來6小時內最大小時雨量可達60-80毫米，暴雨黃色預警信號更新為暴雨橙色預警信號。

10日13時，上海浦東機場運行實況發布，當日全天計劃航班1431架次（其中進港735次，出港696架次）；截至13：00，取消航班1231架次（其中進港623架次，出港608架次）；待執行航班179架次（其中進港104架次、出港75架次）。上海兩大機場8月10日已取消航班1949航班。

(旺報 )