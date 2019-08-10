川普政府查緝移民越來越嚴格，現在美國公民及移民服務局(USCIS)宣布嚴查，結婚綠卡和造假律師。

根據調查，美國移民詐欺層出不窮，甚至有代表移民申請簽證及公民身分的移民律師幫忙處理婚姻詐欺(假結婚)。USCIS代理局長古辛納利(Ken Cuccinelli)表示，他的優先工作之一就是抓出移民詐欺環節中的不法之徒，並且把他們送上法庭。他強調婚姻詐欺是種讓人感到挫折的明顯狀況，當官員看到存心欺騙的人上門，就會想要好好對付。婚姻詐欺之所以重要，是因為這攸關公民資格。

他說：「任何人對我們說謊，想藉此得到任何東西，都不應該讓他們得逞，對我來說這合乎常識。」他強調USCIS會把公民資格給予值得拿到的人，並確保沒有人欺騙USCIS的調查人員或其他官員。

古辛納利說：「我們正在處理這些狀況，我們會起訴幾乎所有這類行為，這很獨特。」

(中時電子報)