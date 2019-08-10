「追隨光、成為光」華文創意的光芒，隨著2019時報世界華文創意大會點燃的創意聖火，繼廈門場及上海場後，第三場於台北場展開，於8/8(四)假台北神旺酒店舉辦「2019時報世界華文創意大會暨台北創意節分享會」, 現場來自台北廣告業界50餘人共襄盛舉。

2019時報世界華文創意大會暨台北創意節分享會與會嘉賓, 共襄盛舉。(圖/廣告雜誌)

旺旺中時文化傳媒執行副總李雯菁致詞時表示，時報獎與時俱進, 力求創新，去年集結集舉辦了台北創意節，以文化創意、數位發展、廣告創意為題，讓兩岸廣告業及業界菁英齊聚一堂，希望在這個交流平台上，讓華人創意更多的展現空間，今年亦將延續這樣的精神繼續舉辦，而時報金像獎在台灣紮根42年，金手指獎20年，都是業界指標性的獎項，感謝廣告界的團結努力，共同為時報廣告獎及台灣經濟創造不同的光景。

提及本屆主題「追隨光、成為光」，滾石文化段鐘沂董事長致詞時表示，這個想法是時報獎執行長林淑黛年初與段董事長餐敍，看到玻璃櫃中的精品，在開燈後展現了藝術品的精緻之美, 而啟發的靈感，段董事長以提攜之心說, 金像獎多年來挖掘很多默默無名的新人，讓他們的作品被看到，就能成為光，再往更高的境界走，讓新人追隨他們，也就是追隨光。未來廣告與未來創意，廣告產業一定要由年輕人突破，讓後進追隨光也成為光。

滾石文化段鐘沂董事長。(圖/廣告雜誌)

TAAA台北市廣告代理商業同業公會副理事長暨貝立德總經理盧炳勳一開場幽默說道，希望理事長常常有事他就可以常常看見大家了，詼諧開場點燃台下與會來賓歡樂氣氛。接續，盧副理事長表示，「時報廣告獎是看著我長大，這也是我們那個時代所有廣告人的夢想與希望，不管環境如何改變，時報廣告金像獎始終屹立不搖，感謝旺旺中時持續給廣告產業注入更多機會，很榮幸的廣告公會多年來持續協辦時報金像獎與金手指獎，這是廣告界的盛事，也希望時報能將此活動辦得長長久久。」

TAAA廣告公會副理事長暨貝立德總經理盧炳勳致詞。(圖/廣告雜誌)

台北市廣告業經營人協會理事長暨ADK TAIWAN 集團營運長林詠絮致詞表示，對４A來說，時報金像獎一直是好伙伴，在業界所選的評審跟參賽的人都是我們4A的學習對象，一路以來共同成長，預祝時報金像獎成功舉辦，為業界開創更多機會。

4A理事長暨ADK TAIWAN 集團營運長林詠絮致詞。(圖/廣告雜誌)

IAA國際廣告協會台北分會理事長黃燕玲則表示，時報金像獎是廣告創意界的盛會，希望盡己力協助突破，祝第42屆時報金像獎今年順利成功。MAA台北市媒體服務代理商協會理事長暨凱絡媒體執行長劉光萱則號召業界菁英踴躍參與時報廣告獎及金手指獎活動，讓創意生生不息。

IAA國際廣告協會台北分會理事長黃燕玲致詞。(圖/廣告雜誌)

MAA台北市媒體服務代理商協會理事長暨凱絡媒體執行長劉光萱。(圖/廣告雜誌)

除協辦單位之公協會、廣告業界嘉賓, 台灣奧美首席執行創意總監龔大中、台灣麥肯執行長張志浩、偉門智威首席創意長常一飛等貴賓也出席此說明會，並預祝時報金像獎圓滿成功。第42屆時報廣告金像獎暨第20屆金手指獎徵件活動即日起至九月十五日止, 報名詳情請參考網址: http://www.timesawards.com/

(中時電子報)