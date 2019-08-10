中華統促黨總裁張安樂張安樂（左）來嘉演講，前嘉義市議長蕭淑麗 （左二至右）嘉義縣議員楊秀琴、林于玲、賴瓊如到場。（廖素慧攝）

2020總統大選藍、綠及台灣民眾黨混打之際，中華統促黨總裁張安樂10日公開說總統大選支持韓國瑜，因為韓當選可以帶來兩岸8年的和平，但會推出人選參加立委選舉，而前嘉義市議長蕭淑麗在場，耐人尋味。

「白狼」張安樂全台巡迴演講「台灣何去何從」，首場於10日在嘉義縣民雄國中舉行，直搗綠色執政的大本營，去年競選嘉義市長失利的前市議長蕭淑麗當「神祕嘉賓」現身會場，也到場，主辦單位擺放約800椅子，幾乎坐滿，警方則派出30多名員警維持秩序。

張安樂說，目前檯面上的政治人物都為選票考量，他的重要幕僚何文智是民雄人，南部鄉親純樸，容易被政客操弄，因而他全台巡講第一站即到嘉義縣，容易被政客操弄，針對兩岸關係、台灣與國際的局勢，要說出檯面上政客不敢說的話。

張安樂說，明年總統大選統促黨一定會參加，但總統支持韓國瑜，因為韓可以帶來兩岸8年和平，會推出人選參加立委選舉，但為了不影響國民黨選情、讓民進黨漁翁得利，將視各區國民黨的選情，而適時提名，但他自己本人不會參選。

(中時 )