「泰雅收穫節慶文化活動」10日在和平區博屋瑪國小登場，邀請耆老吟唱祈福，為活動揭開序幕，並接連舉辦精彩原住民Band樂團表演、泰雅歌舞饗宴、傳統技藝競賽等活動；邀請民眾品嘗在地部落美食，欣賞部落文物及老照片，認識原住民生活史，盼將原住民傳統文化發揚光大。

「泰雅收穫節慶文化活動」由台中市政府農業局輔導和平區達觀社區舉行，活動開場帶來「Uwas na Pinwagi」泰雅族傳統古調表演，並以「應答式唱法」結合傳統舞蹈，為活動增添節慶氣氛，吸引許多民眾攜家帶眷參觀。

農業局指出，近年來達觀社區致力於泰雅文化傳承，並推動社區國中小母語及傳統歌謠、舞蹈教學課程；同時也針對社區文化資源製作「達觀部落誌」及部落地圖，對於文化保存不遺餘力。

社區也透過台灣原生種銀梧樹的種植，延續部落傳統生活，創造多樣性生態的部落環境，歡迎民眾來達觀社區一遊，感受泰雅原鄉風情。

(中時 )