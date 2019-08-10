連鎖手搖飲料店「一芳水果茶」日前發表支持「一國兩制」，其它品牌諸如《CoCo都可》、《迷客夏》、《貢茶》、《大苑子》等十多家手搖杯品牌，也陸續在大陸的社交平台表態支持「一國兩制」，紛紛遭網友砲轟。對此，常在臉書發表時事評論的廣告小妹表示，「一芳上海分部當時若不表態，別說分部了，一千多家分店都會遭殃。這麼多人的命運從此改寫」。

截至今日為止，綜合媒體報導，表態挺一國兩制的手搖飲料品牌共有：一芳水果茶、COCO都可、貢茶、大苑子、85度C、鹿角巷、日出茶太、鮮芋仙、老虎堂、迷客夏、珍煮丹、五十嵐、丸作食茶，皆曾在大陸官網或微信、微博等社群平台表態過。

廣告小妹今在臉書表示，對於一干子台灣品牌這幾天急著向大陸發聲明表態。她認為，在大陸的台商，「心不向著黨，在中國做生意是做不大的」。

她稱，有句話是這麼說：「殺頭的買賣有人幹，賠本的買賣沒人做。」她解釋，對賣冰的商人來說，他們連殺頭的買賣都不想幹。那麼賣冰為什麼會需要被殺頭呢？又不是賣冰毒。

廣告小妹指出。這兩日一連串的手搖杯品牌相繼表態，「沒半個敢跟黨對著幹。難道是怕被我同胞們抵制？」她說，別太高估同胞們的愛國心，請離開網路來到真實世界，「真的在乎台灣統或獨的普通老百姓，少之又少」。

她強調，「該喝的一芳還是會喝，管它的政治立場是什麼」。她還指出，「一芳上海分部急著發表那則聲明，不是給消費者看的，是給黨看的」。根據《中華人民共和國刑法》第 102 條及103條「分裂國家罪，行為嚴重者可判沒收財產、無期徒刑甚至死刑」。

廣告小妹分析。「中國是法治國家，但也是人治國家」（註:很誠實）。黨如果心情好，給予警告，頂多讓公司關一關。遊戲【還願】的祖國代理商，今年五月遭到上海市政府勒令停業，理由是「利用公司名義從事危害國家安全、社會公共利益的嚴重違法行為」。

她還說「曾見到很多人說什麼反黨也是能做黨的生意」，「她白眼翻到外太空」，「對著韓國瑜問聲好再翻回地球」；黨心情好的前提下「自己大不了退出中國市場，可你的合作夥伴是上至老闆下至員工無一倖免」。

那「黨如果心情不好了呢？」，廣告小妹說，金馬獎不來算什麼、小三通那是老招數了，就算禁止了自由行黨還是給足台灣方面子沒有把事情做絕。單向禁止，那都算手下留情。

「 黨要是真的火起來才不只是這樣」， 廣告小妹說，一芳上海分部當時若不表態，別說分部了，一千多家分店都會遭殃。這麼多人的命運從此改寫，無論台灣一芳的真正立場是什麼，都將必須與黨同心同德。其它手搖杯品牌也是，「只要在祖國有分店的皆然，珍煮丹也不會例外」。

她認為既然遊戲規則沒有模糊空間，手搖杯品牌們還一頭踏入大陸市場，「代表已經思考過了風險並做出了選擇」，「中國市場給的誘惑，很少人類扛得住」，這能理解。可是她的理解，不等於她會同情。

來問我幾百遍，我還是會給台商一樣的回答：「心不向著黨，你在中國做生意做不大；心若向著黨，那請做好被其他人討厭的準備」。廣告小妹總結認為，「兩面討好的商人活得最苦，想清楚了想明白了，朝著你的目標前進。」

(中時電子報)