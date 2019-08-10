柯梓凱拿出台灣廠商茶葉採購證明。（翻攝柯梓凱臉書）

「台北惡棍」粉絲團指稱，一芳老闆柯梓凱在台中起家，國民黨紅派立委江啟臣是他的靠山。（翻攝台北惡棍臉書）

「台北惡棍」粉絲團爆料，一芳水果茶使用化工調和品。（翻攝台北惡棍臉書）

「台北惡棍」粉絲團指稱，一芳宣稱採購台灣茶葉，實際上卻來自斯里蘭卡產地，引發雙方隔空互嗆。（翻攝台北惡棍臉書）

柯梓凱在「台北惡棍」粉絲團回嗆指控，「有能力就跟我約台北刑事局！」（翻攝柯梓凱臉書）

一芳水果茶日前（5日）爆發在大陸微博挺一國兩制爭議事件，延燒數日後，隸屬的墨力餐飲集團老闆柯梓凱首次出面在個人臉書發聲，不過非針對一國兩制回應，而是針對攻擊一芳茶葉採購來源地、為化工調和的質疑，還要求針對不實指控「大家警局見！」

事發來自於臉書粉絲團「Taipei Bösewicht 台北惡棍」，在一芳爭議爆發之後，發表多篇對於一芳所屬集團墨力國際的內幕，除了爆料國民黨高層與柯梓凱的關係，指出國民黨高層楊秋興兒子楊宗佑，以不明資金來源，與柯梓凱合夥成立公司；還有指控一芳水果茶使用化工調和品，並拿出供應商證明等爆料。

今稍早神隱多日的柯梓凱也在個人臉書發表回應，「絕對不妥協只敢在網路上，不敢當面出來的卑鄙小人，我們公司還有一個叫做喬治派克跟之前有許多做不好賠掉的品牌，你拿著他牌來影射一芳，竟然拿著這種之前的資料在做不實爆料，請你有能力就大大方方露臉，我們一起去警察局協助調查！

我們附上我們一年在台灣採購的茶葉與鳳梨，也請你看清楚在做不實指控！」

柯梓凱並拿出近期和台灣廠商採購的茶葉證明回擊，與網友隔空互嗆：「大家警局見！」

柯梓凱個人臉書發文聲明：

近日網路上有關於本公司及我個人之不實及惡意攻擊論述 ，我個人已在昨日提出法律程序以正視聽，不希望造成本公司與加盟商以及供應商的二次傷害。

墨力國際是一家註冊合法合規經營的公司，一切經營及治理皆符合行業法規、依法繳納稅捐、誠實採購原物料及符合公司法令相關規定等，所有經營活動以及增資擴股都經過相關部門批准。

一芳每年在台採購相關原物料超過數億台幣，到世界各地都是使用台灣茶葉，我們將台灣農產品行銷到世界各地，也是我個人及公司一直以來的堅持。

這次的惡意中傷，傷的不只是我個人及公司品牌，更是嚴重傷害眾多的供應商和加盟主。所以我選擇要求公權力介入，對於一向無法可管的網路謠言予以嚴正反擊，希望能扼止亂象叢生。

對於近來的紛擾造成社會大眾的困擾，在此獻上萬分的歉意，同時也對所有無辜受牽連的朋友、商家以及所有同仁感到非常的抱歉！

也再次感謝支持者的相挺與體諒。我們會以更努力的態度，把農民辛苦耕耘的農產品推廣到全世界，以更優越的品質回報大家。

(中時 )