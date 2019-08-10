正妹在LINE上利用話術慫恿工程師投資。(林郁平翻攝)

新竹一名擁有碩士學位的35歲男工程師，在SAY HI交友APP上認識一名暱稱為COCO的林姓女子，林女先故意聊到投資話題，讓工程師加入她的LINE後，便不斷推薦可至GMA數字資產交易中心，購買目前熱門話題的虛擬貨幣，並一直鼓吹工程師多投一些錢進去。

該名工程師上月共陸續匯款14筆款項、共45萬元購買NBDC虛擬貨幣，直到本月1日赫然發現該網站已關閉，APP也無法使用，林女亦人間蒸發，始知受騙上當。

刑事局分析近期「虛擬貨幣假投資真詐財」詐騙手法，歹徒大多透過架設網站或臉書社團、私人LINE及交友軟體向不特定人士搭訕，等加入好友後即慫恿投入資金，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」等口號吸引民眾投資時下熱門之虛擬貨幣，只需依指示匯款即可定期提領高額獲利，然通常被害人投入大筆金錢後，方發現該網站已無預警關閉人間蒸發！

警方特別提醒，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信網友來路不明的投資管道，以免被騙。

(中時 )