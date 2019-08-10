基隆市議員林旻勳（左）聯合新北市議員周雅玲服務處向新北市政府交通局爭取，在基隆市暖暖區碇內地區增設「東暖新村」的跳蛙公車站牌。（張穎齊攝）

基隆市暖暖區碇內地區離市中心較偏遠，但仍有不少居民需要到台北通勤，不過長期以來交通不便，使得通勤時間過長。基隆市議員林旻勳聯合新北市議員周雅玲服務處一同合作，協助爭取跳蛙公車，在碇內多增設「東暖新村」一站，方便碇內居民到內湖科技園區通勤，預定8月底上路。

林旻勳表示，「瑞芳–內湖科技園區」跳蛙公車，原本就有行經到基隆暖暖的碇內地區，但卻設站不足，所以他從今年4月11日就開始發函並持續辦理會勘，請基隆市政府向新北市政府交通局協商，爭取增設碇內的站牌。

林旻勳說，原本他提出要在碇內地區多增設寶祥吉祥社區、東暖新村、十六坑，以及準備上高速公路的暖江橋頭等4站，但新北市府目前只給增設東暖新村1站，若之後運量逐漸增加，才會願意再增設站牌，並預定8月底正式運作上路。

周雅玲服務處主任林三吉指出，當初和新北市政府交通局協商時，交通局原先並不同意，說會會影響到交通時間，但經過他們一再協商，終於准許先增設東暖新村站。

基隆市政府交通旅遊處公共運輸科長陳建旻表示，這條屬於新北市的「瑞芳–內科」跳蛙公車，再經過議員們的爭取，以及基市府與新北市政府交通局的協調後，新北市終於回覆同意增設東暖新村1站，基市府也樂觀其成，可讓暖暖的通勤居民，交通更加便利。

(中時 )