國立台灣工藝研究發展中心積極籌備「2019亞太漆藝．地方創生論壇」，因該活動是台灣工藝首度以漆藝文化為核心，地方創生為目標的國際性經驗分享與交流；活動預定28日正式揭幕，為期8天，至9月4日落幕。

工藝中心指出，規劃此活動主要源自於台灣社會面臨高齡、少子化、人口過度集中在大都市，造成的城鄉發展失衡等問題。希望透過地方特色、發展地方工藝產業，再創地方生機以鼓勵人口回流、青年返鄉「均衡如灣」政策。

論壇中將特別聘請身兼日本漆藝造型家並任教於宇都宮大學的松島博士擔任活動總監，並廣邀國內3位地方創生專家及20位來自日本及東南亞國家的相關產官學界專家學者，與國內各界、工藝及社區工作者們齊聚一堂共同研討。

論壇外並規劃了《亞太漆藝交流展》、《漆藝示範體驗暨座談會》、《漆藝創作營》等系列活動。在亞太漆藝交流展中，並有與會國外專家提供精彩的漆藝作品與台灣漆藝家共同於於工藝中心設計館展出，並有為期4天的《漆藝創作營》，由兩位日本漆藝造形家松島博士與村本真吾共同指導。

工藝中心主任許耿修表示：本論壇期參考日本多年來已將〈漆藝文化〉創造為地方特色產物的深厚經驗，以及擁有不同風貌的東南亞國家漆藝特色等前提下規劃，這不僅是一場國際性地方創生案例與漆工藝專業論述的討論，同時也是漆藝原作實品展出的美感饗宴。對地方創生議題或漆藝創作有興趣的各界同好來說，將是一場難能可貴、不容錯過的文化饗宴。

(中時 )