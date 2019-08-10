總統府祕書長陳菊則意有所指說，「現在政黨是春秋戰國時代，我參與政治50年，沒看過政黨多到，三兩個也說要組政黨」似乎暗酸柯文哲組台灣民眾黨。（柯宗緯攝）

行政院副院長陳其邁猛酸韓國瑜，「不用去中聯辦，我們就可以守護台灣」。（柯宗緯攝）

蔡英文總統今（10）日到高雄參訪新藝文空間「小天地」與民眾座談，蔡細數政績令人民有感，要大家再給她4年時間。總統府祕書長陳菊則意有所指說，「現在政黨是春秋戰國時代，我參與政治50年，沒看過政黨多到，三兩個也說要組政黨」似乎暗酸柯文哲組台灣民眾黨；行政院副院長陳其邁則猛酸高雄市長韓國瑜，「不用去中聯辦，我們就可以守護台灣」。

面對2020總統大選，蔡英文有感而發說，「情勢有點不明朗，我們也不知道最後有哪幾組要參加啦，但是你們心中只有蔡英文這組啦，是不是？」更強調不論高雄首長是誰，中央地方都要一起來努力，陳其邁也會特別照顧高雄，目標把高雄變成南部產業最重要的地方，「前提就是蔡英文要多4年啊。」

陳菊直說，優質的高雄市政本該一棒接一棒，但要跟大家抱歉，過去11月24日很可惜其邁沒有接棒，讓優質市政中斷，現在很多高雄人都跟她說「捶心肝，很怨嘆」，但沒關係今年馬上有新的選舉，蔡英文能不能連任，攸關自由民主維護台灣主權，端看台灣人要做什麼的選擇。

話鋒一轉，陳菊也提到，現在是政黨戰國時代，她參與政治50年，沒看過政黨多到「三兩個也說要組政黨」，不管春秋戰國時代，但大家不要忘記，唯一對台灣民主發展的過程付出血汗努力，要給民進黨一個最大的溫暖，所以政黨票支持民進黨、總統支持蔡英文。此話似乎也暗酸柯文哲的台灣民眾黨及喜樂島聯盟政黨。

陳其邁則酸韓國瑜說，高雄是我永遠的故鄉，最愛的地方就是高雄，就是台灣，「不用去中聯辦，我們就可以守護台灣，我們不用爬樹，就可以推動稅改」，我們都是辣台派，大家很憂慮台灣未來發展，今日的香港就是明日的台灣，所以明年我們最重要事情，就是把台灣顧好。

(中時 )