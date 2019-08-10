◎阿山手工餛飩 吃出四十年好味道

雲林縣北港鎮「阿山陽春麵」已有40餘年歷史，不僅古早味陽春麵受歡迎，其手工餛飩採用溫體豬後腿肉，一口咬下肉汁四溢，美味令人難忘，由於人手有限，每天限量400粒，老顧客都知道要早點來才吃得到。

◎就要不一樣 淡雅餛飩滋味好口碑

薄如雲卷的表皮，包裹彈牙豬肉，佐以昆布高湯，這樣完美的餛飩你抵擋的了嗎？座落在花蓮美崙山上的「基利心美食」，老闆林基全因應美崙地區軍公教口味清淡，調整餛飩內餡與湯頭，整體清爽淡雅，卻又不失風味。

◎全手工餛飩 民眾吃得安心過癮

位在南苗市場內的「大妹餛飩肉圓」深受在地人喜愛，店內提供各式麵食，不管餛飩、肉圓、水晶餃、麵條、貢丸、魚丸、醬料皆由店家製作，且絕無添加防腐劑要讓饕客吃得安心過癮。

◎娘家小館扁食 滿滿古早味

古早味這裡找的到！台中大雅「娘家小館」門面雖不起眼，但店內呈現古色古香的用餐氛圍，顧客在傳統針車餐桌上吃著娘家扁食湯，別有一番味道；老闆邱雅莉堅持以蝴蝶狀包扁食，讓豬肉餡與麵皮更能融為一體，吃起來口感極佳，深深捉住饕客的胃。

◎知名餛飩老店 在地饕客必吃

鹽埕區是高雄許多老店美食所在地，更是賣餛飩的一級戰區，1958年開業至今的黑乾溫州餛飩大王是在地饕客必吃店家；黑乾的餛飩皮較一般的還薄，鮮肉餡是每天市場買的現宰後腿肉，除了餛飩湯和麵，還可油炸，金黃色澤的外皮酥脆不硬，內餡柔嫩多汁。

◎餛飩多汁飽滿 上班族人氣美食

新北市板橋區新民街鄰近大遠百、市府及商辦大樓，堪稱一級美食戰區，其中一品溫州大餛飩以大份量的餛飩聞名，餛飩口感扎實多汁，還有鮮蝦、泡菜、菜肉、鮮肉、韭菜等多種內餡選擇，是附近上班族的人氣美食。

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(中時電子報)