伊能靜發文。（圖／翻攝自伊能靜微博）

伊能靜常在微博向粉絲分享近況，昨(9日)她自曝「遇到一堆怪事」，透露自己的名字和照片被不少不良網友拿去利用打廣告，有人她根本不認識卻自稱是她美學老師，有人拿著她的照片招股，說投資了能跟伊能靜合影，她為維護自身權益舉報，竟被對方回頭反嗆「搞死你」。

8日台灣發生規模6.0大地震，第一時間伊能靜發文分享家中慘況，櫥櫃裡的東西全倒，自己還被床頭上的相框砸到背，引來網友十分關心。昨伊能靜再透露自己遭網友利用打廣告，「女人裙子再短，你也不能騷擾她。同理，我的生活如何呈現是我的自由，你不能未經同意拿我做廣告。」

因名字與照片遭利用營銷，伊能靜透露，自己出擊一一舉發這些網友，卻被威脅要回頭搞死她，令她十分傻眼，為了維護法治社會，自己還是決定對跟這些壞人對抗到底，也呼籲粉絲：「最後愛我的你們，千萬別因我受騙」，網友見此說：「姐姐你不能跟他們客氣的，法律維權！」、「總有這種投機倒把的人」、「面對這些人一定要硬氣」。

(中時電子報)