「柴火金磚火焰烤鴨」中科店斥資120萬元打造一座比松竹店大上一倍，一次可烤32隻鴨的磚窯，以龍眼木慢火燻陶55分鐘再出爐。（馮惠宜攝）

中科店也將扛起「小肥牛」16年招牌的鎮店名鍋-肥牛香辣鍋納入菜單裡。（馮惠宜攝）

小肥牛轉世變火焰烤鴨，還會128變呢！(馮惠宜翻攝)

台中中科商圈火鍋名店「小肥牛」歷經16年輝煌歲月，7月更名為「柴火金磚火焰烤鴨」，系出同門的這餐廳不但有烤鴨多吃：片皮鴨搭上九宮格配料盤可變化出128種吃法，也保留了小肥牛鎮店名鍋：肥牛香辣鍋、酸菜白肉鍋等菜色，菜色再升級，就是要滿足更多挑剔的嘴。

小肥牛老闆洪克良，原來是體育老師轉戰餐飲市場，16年前融合大陸西安鍋物創立「小肥牛」，兩年前創新以北京和粵氏烤鴨的手法再催生出「柴火金磚火焰烤鴨松竹店」。

其烤鴨以龍眼木慢火燻陶55分鐘，烤鴨出爐後再淋上君度橙酒，原本香脆的鴨皮經過火焰之舞淬煉後，脆口感更棒，還多了幾分淡淡酒香。1年半多來，聞香而來的饕客天天高朋滿座，每個月月烤千隻烤鴨，等於是年賣上萬隻烤鴨。

2019年7月25日，洪克良考量台中火鍋市場飽和，且為讓老店新生，將小肥牛改為柴火金磚火焰烤鴨中科店，烤鴨作法與松竹店如出一轍，但吃法更加豐富，櫻桃片皮鴨搭配荷葉餅外，還附上九宮格配料盤，可變化出128種吃法。而鴨架部份也有干鍋川辣、孜然風味、川味五更、和風嗆辣等新吃法。

店名：柴火金磚火焰烤鴨餐館（中科店）

電話：（04）2462-8811

地址：台中巿西屯區西屯路三段269號

營業時間：11：30～14：00、17：00～22：00

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