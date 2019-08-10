珍煮丹指出店內裝潢遭大陸仿冒。（翻攝珍煮丹臉書）

珍煮丹指出店內裝潢遭大陸仿冒。（翻攝珍煮丹臉書）

手搖杯業者掀起政治立場表態事件，狀況愈演愈烈，掀起不少消費者抵制，稍早除了50嵐澄清並未在大陸、香港設立分公司，品牌是被大陸仿冒外，原也被貼上「中國台灣」標籤的珍煮丹，隨即也在官方臉書發布聲明，只大陸店鋪皆為仿冒，將進一步追溯求償責任。

珍煮丹台灣全球總部聲明如下：

感謝所有一直以來支持珍煮丹的消費者，剛收到非我方傳遞的誤導消息，我方在此嚴正申明並斥責，此消息已嚴重影響珍煮丹品牌形象，造成長久以來支持珍煮丹品牌的消費者困惑。

此仿冒官網http://www.gdmingcha.com/

為中國招商公司自行架設及建立的網站，網站上所有資訊來源皆是抄襲珍煮丹總部官方網站，從未經過我方認證即核可，且此報導及網站店舖裝潢、風格、產品，皆並非與珍煮丹品牌形象相符，我方已啟動法律追訴，目前並持續與律師聯繫及追溯進一步求償責任

珍煮丹品牌台灣總部官網 https://www.jenjudan.com/

品牌自民國99年成立後持續秉持著核心理念「將珍珠煮成仙丹的精神，成為現在的珍煮丹。」因為初衷，所以我們堅持不放棄，我們珍惜每位喜愛我們的消費者，也珍惜每位和我們一同成長的夥伴

此事件造成喜愛珍煮丹的消費者疑問及困擾，深感抱歉， 期許此事件能夠和平圓滿的落幕，謝謝大家。

(中時 )