（17：14更新）東非國家坦尚尼亞東部省分莫羅戈羅省（Morogoro）當地時間10日上午發生油罐車爆炸意外，粗估至少造成57人死亡、65人受傷。

SIMANZI: Ni habari ya KILIO, INAUMA sana, ajali ya Lori lenye mafuta limepoteza ndoto za vijana Morogoro LEO. 😭



Vijana wenzangu 'bodaboda' tujitahidi kutokimbilia kuiba mafuta gari likipata ajali, UHAI ni MTAJI, Tuuthamini.



Poleni wafiwa, Pole Tanzania yangu.#AjaliSasaBasi pic.twitter.com/bzaxHatj9H — Suphian Juma (@SuphianJuma) August 10, 2019

俄羅斯衛星通訊社報導，這輛油罐車是在閃避一輛當地盛行的摩托車計程車時不慎翻覆。另據坦尚尼亞當地媒體The Citizen報導，油罐車翻覆後，許多機車騎士趕赴現場汲取外洩的燃油，目擊者指出，一名人士邊抽菸邊爭著汲取外洩燃油，隨後便引發爆炸，另也有目擊者指，爆炸發生前看見多人爭著汲取燃油。目前坦尚尼亞當局尚未確認意外發生原因。

官媒指出，這起爆炸粗估已造成57人不幸喪命、65人受傷。

BREAKING: Dozens of people feared dead as a fuel tanker involved in an accident explodes into a fire ball in Morogoro, #Tanzania. Initial reports say 70+ killed. (Multiple sources) pic.twitter.com/2tF7MeqMt4 — Mogadishu Update (@Magdashi3) August 10, 2019

據網友上傳的畫面顯示，事故現場有多輛機車燒得焦黑，旁邊躺著多名焦屍，畫面後方的油罐車仍不斷冒出大火，引發濃濃黑煙。坦尚尼亞救難單位已經緊急啟動救援。

路透社報導，坦尚尼亞政府發言人Hassan Abbasi發布推文表示，對於這起油罐車意外感到遺憾。

報導指出，事故現場距離坦尚尼亞最大城市三蘭港（Dar es Salaam）約200公里遠。

(中時電子報)