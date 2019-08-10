紙風車劇團原訂10日、11日分別在豐原區南陽國小、西屯區永安國小進行2場演出，卻傳出紙風車不滿台中市政府故意刁難而取消，引爆市議會藍、綠議員互嗆！永安國小家長在臉書發文說，該校部份家長有上去留言但被隱藏掉；反嗆「你把校園當舞台，把老師的人格當道具」這是他們過不去的關。

紙風車執行長李永豐事後在臉書表示，對紙風車的辱羞不是付不付租金、指揮交通，清馬桶，而是把公益演出當成廠商，這是他過不去的關。

永安國小林姓家長在臉書上說，「劇團遭台中市政府非行政中立刁難，而做出不得已的決定」，他認為很多事情太簡化了，有的家長上去留言；但未獲正面回應，甚至還被隱藏掉，他呼籲社會應多了解永安國小老師的心聲。

林姓家長表示，如果依照李永豐執行長所言，市府將藝術團體當廠商是汙辱人，那請問2017年11月6日至7日，把幫忙清馬桶的職工、老師、小學生當成什麼？去年是永安國小百年校慶，學校安排紙風車在11月5日晚間演出劇目是「雞城故事」。

林姓家長痛心的說，「一場精彩的演出絕不是只有少數有機會站上舞台的表演工作者的功勞，準備工作更是長久；臨時說就取消，再點一把無名火，把學校百年辛勤耕耘的田地給燒了」；李永豐有他過不去的關，老師和家長們也有過不去的關，「你把校園當舞台，把老師的人格當道具」。

(中時 )