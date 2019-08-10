挺小英大會 陳其邁酸韓國瑜很會爬樹 16:302019/08/10 旺報 林瑞益 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文總統10日下午出席南部8縣市「2020從齒顧台灣」，她親切與民眾合影。（林瑞益攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統10日下午出席南台灣牙醫相挺大會「2020從齒顧台灣」，她大打政績牌，尋求支持。行政院副院長陳其邁酸高雄市長韓國瑜，很會爬樹，但經濟改革與兒童、長照改革還是需要蔡英文。 陳其邁還說，雖然有人跑到中聯辦，但他相信，蔡英文近年來在國防改革、守護台灣主權，蔡英文永遠站在第一線，捍衛台灣民主、主權。 陳其邁表示，他是永遠的辣台派，請大家支持蔡英文連任總統。 (旺報 ) #2020總統大選 #韓國瑜 #蔡英文 #陳其邁 也許您會感興趣 推薦閱讀 找回韓國瑜非典型國民黨初衷 04:092019/08/07 論壇廣場 「韓粉戰將」劉家昌出動 曝力挺韓國瑜「關鍵點」 11:342019/08/07 娛樂 韓黑靠這公文保命？藍委笑：黃捷該好好感謝 09:262019/08/08 政治 因颱風加地震民進黨這個活動取消 11:022019/08/08 政治 最新民調：無論三方或四方對決 韓國瑜都居榜首 11:292019/08/08 政治 總統與立委最新民調 韓仍居榜首 04:102019/08/09 話題觀察 為何挺韓 高雄人稱看到他的影子 13:292019/08/09 政治 韓國瑜明走訪南投7宮廟 與地方座談 04:102019/08/10 政治要聞 林明溱盼郭 勿當歷史罪人 04:102019/08/10 政治要聞 韓國瑜南投行程曝光 她出現成亮點！ 11:312019/08/10 政治 政治熱門新聞 最新民調顯示 郭出馬必重創韓 - 政治 藍不分區第一名是他！陳揮文怒了 - 政治 復出政壇埋伏筆？他分析國民黨：一場硬戰！ - 政治 9／17郭柯王攤牌日 劉宥彤證實了？ - 政治 韓國瑜南投行程曝光 她出現成亮點！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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