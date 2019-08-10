蔡英文總統10日下午出席南台灣牙醫相挺大會「2020從齒顧台灣」，她大打政績牌，尋求支持。行政院副院長陳其邁酸高雄市長韓國瑜，很會爬樹，但經濟改革與兒童、長照改革還是需要蔡英文。

陳其邁還說，雖然有人跑到中聯辦，但他相信，蔡英文近年來在國防改革、守護台灣主權，蔡英文永遠站在第一線，捍衛台灣民主、主權。

陳其邁表示，他是永遠的辣台派，請大家支持蔡英文連任總統。

(旺報 )