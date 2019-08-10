白衣女指引方向，卻越騎越不對。(楊漢聲翻攝)

農曆7月遇怪事!台東1名陳姓女子隻身騎著機車前往台東太麻里金針山遊玩，因不熟路況，途中停車使用google查詢地圖，想造訪當地「觀海樓」海天一線的絕景，突然看見在1位穿著白衣的「好心人」坐在一旁大石頭上，並指引她沿著河床道路直走就能抵達，陳女順著河床道路行駛卻發現越來越偏僻，於是嚇得報警求救，警方馳援引導下山，才結束這場驚魂記。

台東太麻里分駐所日前傍晚17時許接獲1名陳小姐來電，她驚恐的說在金針山產業道路迷路，天色已晚希望警方趕緊提供協助，值班員警先進行安撫，並請陳女在附近明顯處所等候。

警員曾李振國、林韋希立即前往救援，終於在金針山遊客中心附近的產業道路發現招手的陳女，但由於此產業道路十分偏僻，警員好奇詢問為何往河床方向騎？

陳女表示，原本停在遊客中心前查詢google 地圖，欲前往觀海樓欣賞海天一線的絕景，可惜定位不到景點，突然看見有個白衣女生坐在旁邊石頭上休息，上前向白衣女子問路。

白衣女子告訴陳女，只要沿著河床道路直行就會看到了，事後卻發現越騎越偏僻，天色漸暗已經摸不清東南西北，想找人幫忙時又發現四下無人，嚇得趕緊報警求助。

員警事後告訴陳女，遊客中心已歇業多年形同空屋，平時根本不可能有人在這裡活動，且沿著產業道路往溪邊去就是知本河床，曾經發生多起溺斃案件，陳女頓時嚇得臉色蒼白，慶幸自己及時清醒回頭，否則後果不堪設想，隨後警方一前一後護送女子平安下山。

台東縣警局大武分局提醒，暑假出遊最好結伴同行，前往不熟悉的山區不要太依靠衛星導航，做足旅行功課才不會發生意外。

(中時 )