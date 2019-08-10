農曆七月鬼門開，不過此時正值暑假，也是大小朋友出遊好時機！在香火鼎盛的台北萬華龍山寺，這裡不僅有特色美食、青草巷，其實鄰近的西園路也是台北著名的「佛具街」。今年台北市政府商業處與當地業者舉辦「2019神遊台北城．大士西遊 萬聖祈福」首開特例，舉辦變裝比賽！朋友扮成超萌《西遊記》中的孫悟空帥氣耍金箍棒。還有精彩文史導覽、雕刻DIY、彩繪等活動，鬼月逛廟祈福、品藝術，感受到宗教文化多元魅力。

香火鼎盛的萬華龍山寺，也是賞古蹟、品歷史的好去處。

想到艋舺，許多人第一印象莫過於香火鼎盛的「龍山寺」，或前幾年金馬影展大放異彩的電影《艋舺》！其實傳統老街除廟宇、夜市、美味，這裡的佛具街可說台北佛具產業的活歷史，不僅有三代傳承的百年老店，更孕育出許多國寶級雕刻大師，以精湛的手工技藝守護著台灣傳統宗教產業。

「神話變裝大賽」第一名由台客之夏威夷男孩奪冠。（圖取自「神遊台北城 佛具百年經典產業文化節」Facebook）

為讓民眾更瞭解佛具文化，當地業者今年首度以「中國神話變裝」為創新發想，吸引大小朋友參與。大小朋友巧扮萌翻天的神話人物，第一名為中國神話人物之台客之夏威夷男孩、第二名為孫悟空，第三名為鐵扇公主、太陽公主共同獲得，分別拿下3000、2000與1000元的佛具消費券。

老師傅精心雕刻的「木製小魚」，再經過小朋友點綴，繽紛又可愛。

精彩活動一籮筐！還有文青們最愛的文史導覽，能跟專業導覽老師暢遊百年老店，觀世音菩薩為何慈祥、土地公源由大有典故」！與「神」同行奧妙也有趣，仔細端倪，在西園路佛具街的地板還能看到「蓮花」裝飾呢！大小朋友飆創意，木雕大師巧手刻繪，木製小魚完成雛形，小朋友加上顏色點綴，更有活力，透過文化傳承、文青之旅，感受佛具產業與時俱進、文創活力。

「2019神遊台北城．大士西遊_萬聖祈福」圓滿落幕。（圖取自「神遊台北城 佛具百年經典產業文化節」Facebook）

傳統也能玩出新花樣！趁著暑假，搭捷運來趟「艋舺」吧！龍山寺求好運、青草巷品文化，剝皮聊見證艋舺史、嚐肉粥、吃米粉，再來夜市觀蛇試膽趣！帶著一顆放空的心，認識萬化的多元魅力吧！

(中時電子報)