花蓮縣政府南偏西方37.2公里，即豐濱鄉，今（10）日下午16：03發生一起芮氏規模3.8的有感地震，深度僅5公里，最大震度花蓮縣磯崎5級、光復3級，縣內其他地方1級，屬於小區域地震。

氣象局地震測報中心表示，這個區域屬於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，板塊擠壓碰撞較多，地層構造破碎，常出現小規模的地震，8月分已有7起，深度也都很淺，屬於正常的能量釋放。

(中時 )