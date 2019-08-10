花蓮豐濱地震 規模3.8 最大震度5級 16:482019/08/10 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 花蓮縣豐濱鄉今天下午發生一起芮氏規模3.8的有感地震，最大震度5級。（圖／取自氣象局網頁） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣政府南偏西方37.2公里，即豐濱鄉，今（10）日下午16：03發生一起芮氏規模3.8的有感地震，深度僅5公里，最大震度花蓮縣磯崎5級、光復3級，縣內其他地方1級，屬於小區域地震。 氣象局地震測報中心表示，這個區域屬於歐亞大陸板塊與菲律賓海板塊交界處，板塊擠壓碰撞較多，地層構造破碎，常出現小規模的地震，8月分已有7起，深度也都很淺，屬於正常的能量釋放。 (中時 ) #地震 #規模 #花蓮縣 #深度 #板塊 也許您會感興趣 推薦閱讀 花蓮12分鐘連2震 規模皆4.5以上 最大震度5級 09:332019/08/06 生活 花蓮縣明日正常上班上課 22:182019/08/07 生活 6.0強震！楊月娥全家嚇醒、老母親落淚抱她哭 06:152019/08/08 娛樂 伊能靜一張圖曝光家中震後慘況 抱3歲女拚命往外衝 06:452019/08/08 娛樂 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 07:022019/08/08 生活 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 08:532019/08/08 生活 震後驚人畫面曝光 開門面目全非 11:002019/08/08 生活 強颱襲來 鯉魚潭紅面鴨收「鴨」提早結束 14:232019/08/08 生活 百年大震驚恐再現 學者示警：台北高樓小心了 14:462019/08/08 生活 22：10花蓮地震規模3.7 最大震度3級 23:242019/08/08 生活 生活熱門新聞 課審委員寄血衣無悔意 反嗆好心被狗咬 - 生活 - 旺報 桃機免稅店蓋醜布 他tag林佳龍 結局網跪了 - 生活 紙風車風波 家長反嗆李永豐：老師人格被當道具 - 生活 一句話惹怒氣象專家！吳德榮槓柯P 賴神衰躺槍 - 生活 強颱不強！網樂撿颱風假 氣象局回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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