2018嘉義市議員選舉期間，嘉南農田水利會李姓主任、呂姓女技工等8名幹部員工，涉嫌替2名市議員賄選，嘉義地院法官認為是在機關內進行系統性買票，依違反《選罷法》判李主任2年徒刑、褫奪公權7年，呂女1年10月徒刑、褫奪公權6年，其餘6人判5月至1年9月不等、緩刑5年，全案可上訴。

李姓主任、呂姓女技工犯後坦承犯行，希望能爭取到緩刑，李主任獲知未被宣告緩刑時感到意外，就說等收到判決書後，再與律師研議上訴。

嘉義地檢署偵辦去年九合一地方選舉，查獲嘉南水利會嘉義區管理站李姓主任、呂姓女技工及嘉義縣各工作站幹部及員工等8人，因為某前議員長期擔任水利會委員及顧問，為還人情，在水利會內部抄寫名冊、以1票1000元行賄65 人。

法官認為，李主任在選舉前數個月即在機關體制內蒐集名冊，作為日後有計畫性、組織性、系統性和規模性的買票，事後銷毀選舉人名冊，呂女於下班時間利用公務資源行求、期約、交付賄款，行為乖張，賄選規模不小，2人所為敗壞選風甚鉅，不宜緩刑。

法官判李主任2年徒刑、褫奪公權7年，呂女1年10月徒刑、褫奪公權6年，其餘6人各判5月至1年9個月不等徒刑、緩刑5年，判刑確定1年內公益捐款10萬到25萬元不等金額，並接受法治教育。

(中時 )